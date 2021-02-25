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ЦБ объяснил рост уровня фальшивомонетничества в 2020 году

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В Банке России объяснили заметное увеличение количества фальшивых монет номиналом 10 рублей. Как рассказали в пресс-службе регулятора «Известиям» 25 февраля, в конце июля 2020 года в Нижнем Новгороде было обнаружено около 5 тыс. поддельных монет такого номинала.

Фейк от купюр: в РФ впервые с 2018-го вырос объем фальшивых банкнот
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«Они (монеты. — Ред.) имели идентичные признаки подделки и поступили на экспертизу в подразделение Банка России. Монеты были переданы в правоохранительные органы, по данному факту было возбуждено уголовное дело», — сообщили в ЦБ.

При этом в регуляторе подчеркнули, что уровень фальшивомонетничества в стране в течение ряда лет остается стабильно низким: семь подделок на 1 млн банкнот в обращении.

В целях борьбы с фальшивомонетчиками подразделения Центробанка при обработке наличности выявляют поддельные денежные знаки, изымают их из оборота и передают в территориальные органы внутренних дел, а также проводят информационные и обучающие мероприятия как для работников, профессионально занятых в сфере наличного денежного обращения, так и для граждан.

«Так, для повышения уровня знаний кассовых работников торговых организаций и снижения риска попадания неплатежеспособных и поддельных банкнот и монет в наличное денежное обращение через сферу торговли Банк России подготовил программу дистанционного обучения по темам «Подлинность банкнот и монет Банка России» и «Платежеспособность банкнот и монет Банка России». Обучение кассовых работников проводится на бесплатной основе», — отметили в регуляторе.

Кроме того, информация о находящихся в обращении банкнотах и монетах, а также способах их проверки размещена на сайте ЦБ. В 2018 году было запущено мобильное приложение «Банкноты Банка России», в котором также приведена данная информация.

Ранее в этот день в Центробанке сообщили, что за 2020 год в России было выявлено примерно 48,3 тыс. поддельных банкнот.

В январе в пресс-службе регулятора заявили, что самыми популярными денежными средствами в 2020 году, которые подделывают фальшивомонетчики, стали купюры номиналом 5 тыс. и 1 тыс. рублей.

В ноябре 2020 года гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, что делать, если у человека в магазине обнаружили подозрительную купюру.

По словам юриста, в данном случае необходимо потребовать сразу же вернуть купюру, не позволять никуда ее унести якобы для проверки, так как сотрудник магазина может оказаться недобросовестным, забрать настоящую купюру и отдать фальшивую. Проверять подлинность банковских купюр могут только банки, и обращаться за проверкой денег следует только туда.

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