Скончался художник-постановщик «Винни-Пуха» Владимир Зуйков

Художник-постановщик мультфильма «Винни-Пух» Владимир Зуйков скончался в возрасте 86 лет. Об этом в четверг, 25 февраля, ТАСС сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

«Сегодня не стало Владимира Николаевича Зуйкова», — сказал он.

По словам Капкова, Зуйков является одним из последних выдающихся художников советской анимации.

Шеф-редактор «Союзмультфильма» уточнил, что причиной смерти стал коронавирус.

Владимир Зуйков родился 27 января 1935 года. Он окончил Московский педагогический институт им. Потемкина, преподавал в школе, работал иллюстратором в книжных издательствах, журналах, газетах.

В 1967 году начал работу художником-постановщиком на «Союзмультфильме».

Среди его выдающихся работ «Фильм, фильм, фильм», трилогия про Винни-Пуха, «Икар и мудрецы» Федора Хитрука, «Халиф-аист» Валерия Угарова и др.