Госдолг Украины в январе вырос почти на $500 млн

Государственный долг Украины в январе увеличился почти на $500 млн и составил $90,74 млрд. Об этом 25 февраля сообщает «Страна.ua» со ссылкой на украинский минфин.

В декабре 2020 года госдолг Украины вырос на $6,01 млрд, до $90,26 млрд.

В течение января 2021 года сумма государственного и гарантированного государством долга страны увеличилась в гривневом эквиваленте на 6,34 млрд и в долларовом эквиваленте на $0,49 млрд.

13 февраля миссия Международного валютного фонда (МВФ) закончила работу на Украине без результата, отметив, что для завершения первого пересмотра программы необходим больший прогресс.

2 февраля глава минфина Украины Сергей Марченко заявил, что признаки экономической депрессии наблюдались в стране еще до пандемии, коронавирус лишь ускорил соответствующие процессы.

6 января сообщалось, что Украина должна вернуть МВФ около $1,7 млрд долгов. Также, согласно графику, в 2022 году страна должна заплатить фонду еще $2,4 млрд.