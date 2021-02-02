Глава минфина Украины рассказал об экономической депрессии в стране

Признаки экономической депрессии наблюдались на Украине еще до пандемии, коронавирус лишь ускорил соответствующие процессы, заявил министр финансов страны Сергей Марченко.

По его словам, факторы экономической депрессии, в частности падение промышленного производства, были еще в 2019 году. При этом Марченко отметил, что долговая нагрузка страны не находится на критическом уровне.

«Для нас критическим месяцем является сентябрь. Потому что в сентябре мы должны заплатить по евробондам 2015 года больше $2 млрд», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24» 1 февраля.

27 января сообщалось, что совокупный государственный долг Украины в прошедшем году вырос на 6,98% в долларовом эквиваленте и составил $90,26 млрд.

6 января стало известно, что Украина должна вернуть Международному валютному фонду почти $1,7 млрд долгов. Вместе с этим, согласно графику, в 2022 году страна должна заплатить фонду еще $2,4 млрд.

Украина договорилась с МВФ о новой программе сотрудничества в июне 2020 года. Тогда предполагалось, что Киев получит $5 млрд четырьмя траншами. В июне Украина получила первый перевод в размере $2,1 млрд.