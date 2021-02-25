Названы дата и место прощания с актером Писаренко

Прощание с российским актером Дмитрием Писаренко пройдет 27 февраля в 11:00 в траурном зале морга судебной экспертизы «Царицыно». Об этом сообщил Пятому каналу 25 февраля пасынок артиста Антон Бережной.

Актера 24 февраля нашли мертвым в московской квартире после того, как он некоторое время не выходил на связь с родственником. Бережной приехал домой к Писаренко, но ему никто не открыл дверь. Тогда мужчина вызвал полицейских, которые вскрыли дверной замок.

Супруга Писаренко Лариса Бережная рассказала, что артист скончался из-за проблем с сердцем.

Писаренко родился в 1959 году в Москве. В 1974–1976 годах был задействован в спектаклях Московского театра имени Ленинского комсомола. В 1980-м окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Служил актером в Малом театре, Московском Новом драматическом театре и в «Школе современной пьесы».

Писаренко снялся в 26 фильмах, среди них «Михайло Ломоносов», «Ревизор», «Цена возврата». Последний фильм с участием актера «Прозрение» вышел в 2008 году.