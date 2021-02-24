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Стала известна причина смерти актера Дмитрия Писаренко

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Жена актера Дмитрия Писаренко Лариса Бережная назвала причину смерти артиста, сообщив об этом на своей странице в Facebook.

По словам женщины, артист скончался из-за проблем с сердцем.

«У нас в семье случилось горе: Дмитрия Валентиновича Писаренко больше нет. Сердце. С трудом нашла силы об этом написать», — написала она.

Артисту был 61 год.

Ранее в этот день актера нашли мертвым в московской квартире после того, как он перестал выходить на связь с родственником. Мужчина приехал домой к Писаренко, но дверь ему не открыли. Дверной замок вскрыли полицейские, приехавшие на вызов, они и нашли в квартире тело артиста.

Писаренко родился 16 мая 1959 года в Москве. В 1974–1976 годах он играл в спектаклях Московского театра имени Ленинского комсомола. В 1980-м окончил курс В.И. Коршунова в Высшем театральном училище им. М.С. Щепкина. Служил актером в Малом театре, Московском Новом драматическом театре и в «Школе современной пьесы».

Также Писаренко снимался в кино. Зрителю он стал известен по сериалам «Берег его жизни» и «Михайло Ломоносов» и фильмам «Царь Иван Грозный», «Ревизор», «Лермонтов», «Золото», «Прозрение» и др.

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