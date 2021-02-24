Актера Дмитрия Писаренко обнаружили мертвым в квартире в Москве
Российского актера театра и кино Дмитрия Писаренко обнаружили мертвым в квартире в Москве. Об этом 24 февраля сообщает «РЕН ТВ».
Как стало известно телеканалу, артист перестал выходить на связь со своим родственником. После этого мужчина приехал домой к Писаренко, но актер не открыл ему дверь.
Тогда родственник артиста обратился в полицию. Прибывшие к квартире Писаренко правоохранители вскрыли замок квартиры и нашли его тело.
По факту случившегося проводится проверка, выясняются причины смерти актера.
На момент смерти артисту был 61 год.
Дмитрий Писаренко родился в 1959 году. В 1980 году он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Работал сначала в Малом театре, затем в Московском Новом драматическом театре и театре «Школа современной пьесы».
Также актер известен зрителям по своим ролям в кинолентах «Царь Иван Грозный», «Ревизор», «Умирает душа», «Золото» и другим.