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Актера Дмитрия Писаренко обнаружили мертвым в квартире в Москве

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Российского актера театра и кино Дмитрия Писаренко обнаружили мертвым в квартире в Москве. Об этом 24 февраля сообщает «РЕН ТВ».

Как стало известно телеканалу, артист перестал выходить на связь со своим родственником. После этого мужчина приехал домой к Писаренко, но актер не открыл ему дверь.

Тогда родственник артиста обратился в полицию. Прибывшие к квартире Писаренко правоохранители вскрыли замок квартиры и нашли его тело.

По факту случившегося проводится проверка, выясняются причины смерти актера.

На момент смерти артисту был 61 год.

Дмитрий Писаренко родился в 1959 году. В 1980 году он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Работал сначала в Малом театре, затем в Московском Новом драматическом театре и театре «Школа современной пьесы».

Также актер известен зрителям по своим ролям в кинолентах «Царь Иван Грозный», «Ревизор», «Умирает душа», «Золото» и другим.

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