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На строительство дорог в регионах дополнительно выделят 100 млрд рублей

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На ускорение ремонта, реконструкции и строительство автодорог в регионах России выделят дополнительные 100 млрд рублей. Об этом в четверг, 25 февраля, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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По его словам, 27 млрд рублей из выделенных средств предназначены на ремонт существующего дорожного полотна в 58 субъектах страны.

«В прошлом году мы выделяли дополнительные средства на дорожное строительство, и это позволило достичь лучших результатов по сравнению с 2019 годом, несмотря на пандемию коронавируса», — отметил Хуснуллин.

Вице-премьер также подчеркнул, что оставшаяся часть финансирования будет направлена на строительство конкретных дорожных объектов в 2021–2022 годах в 45 регионах страны. Среди них Хуснуллин назвал Северный обход Лобни в Московской области, реконструкцию автодороги Улан-Удэ ― Турунтаево–Курумкан ― Новый Уоян в Бурятии и Южный подъезд к Краснодару.

Ранее, 19 февраля, вице-премьер сообщил, что одну из важнейших для Уральского федерального округа автодорогу — Екатеринбургскую кольцевую (ЕКАД) — могут достроить раньше запланированного срока. Он подчеркнул, что успешное освоение федеральных средств позволило региону рассчитывать на выделение в 2021–2023 годах более 9 млрд рублей из федерального бюджета.

В ноябре 2020 года Хуснуллин отмечал, что на строительство автодорог в России в ближайшие три года планируется привлечь 1 трлн рублей внебюджетных средств.

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