Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Австрия арестовала экс-чиновника Минкультуры Мазо для выдачи России
Мир
Байден попросил Салливана остаться послом США в России
Мир
Экс-президент Армении Кочарян призвал граждан поддержать военных
Экономика
ЦБ России за 2020 год выявил около 48,3 тыс. фальшивых банкнот
Экономика
В Минэке не согласились с оценками аппарата Титова о риске закрытия почти 10% бизнеса
Мир
Французское издание раскритиковало взгляды Европы на российское оружие
Авто
Правительство отложило начало обязательной фотофиксации ТО до 1 октября
Общество
Выпускники смогут сменить форму сдачи ЕГЭ и ГВЭ и список предметов
Общество
Более 67 тыс. москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке

Индия ужесточит правила работы в стране Facebook и Twitter

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Индия опубликовала новые, более жесткие правила регулирования работы в стране технологических гигантов, таких как Facebook и Twitter, в четверг, 25 февраля, сообщило агентство Reuters.

Расфрендили страну: Facebook запретил делиться новостями с Австралией
Канберра захотела получить от компании деньги за рекламу

Как следует из нововведений, компании должны будут создать механизмы по рассмотрению жалоб пользователей, назначить представителей, в чьи обязанности будет входить координация деятельности с местными правоохранительными службами.

Интернет-компании должны быть «более ответственными и подотчетными», заявил журналистам министр информационных технологий Рави Шанкар Прасад. По его словам, компании обязали раскрывать личность авторов постов по требованию властей.

Детализированный свод правил работы соцсетей опубликуют позже, он вступит в силу через три месяца со дня публикации.

Правила ужесточили после того, как Twitter проигнорировал требования индийских властей принять меры к прекращению распространения дезинформации и сообщений подстрекательского характера в связи с протестами индийских фермеров против новых сельскохозяйственных законов.

8 февраля премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал защитить страну от «разрушительной» иностранной идеологии и пагубного влияния из-за рубежа, после того как поп-звезда Рианна, экоактивистка Грета Тунберг и американский адвокат Мина Харрис, племянница вице-президента США Камалы Харрис, поддержали индийских фермеров.

Ранее в феврале соцсеть Instagram ужесточила политику в отношении разжигающих вражду высказываний. Теперь аккаунты допустивших их пользователей, будут удаляться бессрочно.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021