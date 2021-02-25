Индия ужесточит правила работы в стране Facebook и Twitter

Индия опубликовала новые, более жесткие правила регулирования работы в стране технологических гигантов, таких как Facebook и Twitter, в четверг, 25 февраля, сообщило агентство Reuters.

Как следует из нововведений, компании должны будут создать механизмы по рассмотрению жалоб пользователей, назначить представителей, в чьи обязанности будет входить координация деятельности с местными правоохранительными службами.

Интернет-компании должны быть «более ответственными и подотчетными», заявил журналистам министр информационных технологий Рави Шанкар Прасад. По его словам, компании обязали раскрывать личность авторов постов по требованию властей.

Детализированный свод правил работы соцсетей опубликуют позже, он вступит в силу через три месяца со дня публикации.

Правила ужесточили после того, как Twitter проигнорировал требования индийских властей принять меры к прекращению распространения дезинформации и сообщений подстрекательского характера в связи с протестами индийских фермеров против новых сельскохозяйственных законов.

8 февраля премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал защитить страну от «разрушительной» иностранной идеологии и пагубного влияния из-за рубежа, после того как поп-звезда Рианна, экоактивистка Грета Тунберг и американский адвокат Мина Харрис, племянница вице-президента США Камалы Харрис, поддержали индийских фермеров.

Ранее в феврале соцсеть Instagram ужесточила политику в отношении разжигающих вражду высказываний. Теперь аккаунты допустивших их пользователей, будут удаляться бессрочно.