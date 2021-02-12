Instagram будет бессрочно удалять аккаунты за оскорбляющие высказывания

Социальная сеть Instagram ужесточила политику в отношении разжигающих вражду высказываний, теперь аккаунты допустивших их пользователей, будут удаляться бессрочно. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в блоге компании в четверг, 11 февраля.

Отмечается, что ранее, если пользователь отправлял личные сообщения, нарушающие правила соцсети, он блокировался на некоторое время.

«Теперь, если кто-то продолжит посылать оскорбляющие сообщения, мы удалим этот аккаунт», — говорится в заявлении.

Ранее, 11 февраля, стало известно, что Instagram удалил аккаунт Роберта Кеннеди-младшего, племянника 35-го президента США Джона Кеннеди, из-за ложных заявлений о коронавирусе. Он неоднократно выступал против противовирусных препаратов и вакцин. Кроме того, он лоббировал в конгрессе положение, согласно которому родители могли не выполнять требования правительства о вакцинации детей.