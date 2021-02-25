Шестерых школьников госпитализировали с отравлением в Саратовской области

Врачи госпитализировали шестерых школьников в городе Красноармейске Саратовской области, у детей диагностировано отравление. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал поручение создать комиссию по выяснению причин отравления 6-х детей в школе г. Красноармейска. Дети сейчас находятся в больнице, их состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении.

В школу выехали сотрудники министерства образования области.

Как отметили в СУ СК по региону, по факту происшествия организована доследственная проверка. Проводится опрос персонала школы.

Днем ранее в больницу города Каспийска в Дагестане в больницу с симптомами отравления обратились 29 пациентов, среди которых 26 детей, преимущественно дошкольного возраста. Прокуратура начала проверку, СК возбудил уголовное дело.