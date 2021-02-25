В РСТ назвали возможные сроки открытия границ со странами ЕС

Европейские страны уже летом могут начать выдавать визы россиянам. Об этом в четверг, 25 февраля, в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

По его словам, у РСТ много зарубежных представительств. «Они говорят о том, что летом есть надежда, что начнут выдаваться визы гражданам России. Это прогноз от них», — сказал топ-менеджер.

Он уточнил, что официальной информации пока нет, многое зависит от течения пандемии в этих странах. К примеру, пускать российских туристов могли бы Греция, Венгрия и Хорватия, но ситуация будет зависеть от политических предпочтений Евросоюза.

«Шенгенское соглашение никто не отменял, и если через Грецию туристы поедут в другие страны, эта ситуация будет для Европейского союза неприемлема. Будет общее решение по всему ЕС», — добавил Игнатьев.

Как накануне показал опрос, после открытия границ жители России хотят уехать на отдых в Турцию, Таиланд и Египет.

Большая часть россиян (60%) считает, что границы между странами откроются уже в 2021 году.