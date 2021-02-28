Дергает ниточки: Человек-паук и его поклонники

24 февраля студия Marvel раскрыла тайну, уже давно волновавшую фанатов супергеройских эпосов: новый фильм о Человеке-пауке будет называться «Человек-паук: нет пути домой». Премьера картины запланирована на декабрь, а обзор того, как Спайдермен входит в нашу каждодневную жизнь, — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/John Reid III/MLB
Со времен первого появления на страницах сборника Amazing Fantasy в 1962 году Человек-паук стал одним из самых любимых супергероев вселенной Marvel: его можно встретить и в магазинах игрушек, и в кино, и на стадионах
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Человек-паук удостоился даже собственной скульптуры в лондонском музее восковых фигур мадам Тюссо
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26 ноября 2009 года целая толпа «спайдерменов» торжественно пронесла надувную фигуру своего кумира по улицам Нью-Йорка в ходе парада в честь Дня благодарения
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Человек-паук (в мирной жизни Питер Паркер), сирота, одаренный суперсилой карабкаться по отвесным стенам, был придуман знаменитыми авторами комиксов Стэном Ли (на фото) и Стивом Дикто
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Фото: Getty Images/Anshuman Poyrekar/Hindustan Times
Каскадер в костюме Человека-паука изумляет публику перед арт-центром Мумбаи
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Фото: Getty Images/
Актер Крейг Хеннингсен показывает всю суперсилу своего героя под гигантской статуей паука скульптора Луизы Буржуа, установленной перед нью-йоркским филиалом аукционного дома Christie's
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Особенно любим Человек-паук среди энтузиастов экстремальных видов спорта
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3 сентября 2012 года компания британских знаменитостей, включавшая в себя принца Эндрю, взобралась при помощи альпинистского снаряжения на 310-метровый лондонский небоскреб The Shard. Гонорар за рекламную акцию был отдан на благотворительность, а один из участников, миллиардер Джон Колдуэлл, выбрал для восхождения костюм Человека-паука
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Работать на высоте в костюмах Человека-паука любят не только британские миллиардеры, но и индонезийские мойщики окон в небоскребах
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Фото: Getty Images/Victor Boyko
Человека-паука любят во всех странах мира, не исключая и Россию, где под эгидой супергероя была проведена экологическая акция «Час Земли»
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Фото: Getty Images/Visual China Group
А вот так отдают дань уважения Спайдермену в Китае
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Фото: Getty Images/Scott Peterson
Майка с любимым героем — единственная радость для этого мальчика из истерзанной засухой и войнами Сомали
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Фото: Getty Images/Tom Pennington/
Гавайский Человек-паук решил показать свои супеспособности в перемещении по горизонтали и принял участие в полумарафоне в Гонолулу
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Фото: Getty Images/Eugene Gologursky/
24 июня 2019 года в честь начала съемок нового фильма о Человеке-пауке его цветами был подсвечен Эмпайр-стейт-билдинг
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Фото: Getty Images/Lars Baron
В эпоху коронавирусных ограничений защитную маску должны носить даже супергерои, о чем напомнил своим граффити немецкий художник Кай Вольгемут
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Фото: Getty Images/Tomohiro Ohsumi
На Токийском автосалоне 2020 года компания Daihatsu показала специальную версию модели Tanto, выпущенную в честь супергероя
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