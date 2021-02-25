Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Австрия арестовала экс-чиновника Минкультуры Мазо для выдачи России
Мир
Байден попросил Салливана остаться послом США в России
Мир
Экс-президент Армении Кочарян призвал граждан поддержать военных
Экономика
ЦБ России за 2020 год выявил около 48,3 тыс. фальшивых банкнот
Экономика
В Минэке не согласились с оценками аппарата Титова о риске закрытия почти 10% бизнеса
Мир
Французское издание раскритиковало взгляды Европы на российское оружие
Авто
Правительство отложило начало обязательной фотофиксации ТО до 1 октября
Общество
Выпускники смогут сменить форму сдачи ЕГЭ и ГВЭ и список предметов
Общество
Более 67 тыс. москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке

Численность осужденных в колониях РФ сократилась на 47 тыс. человек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Численность осужденных в исправительных колониях России сократилось до 378 тыс. человек. Она составила 378 тыс. человек на 1 января 2021 года. При этом число подозреваемых, содержащихся в СИЗО выросло — до 104 тыс. человек. Об этом в четверг, 25 февраля, заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. Заявление прозвучало в ходе круглого стола «Обеспечение реализации принципа презумпции невиновности», который был организован Советом Федерации.

Заходим на посадку: криминальные боссы отправляются за решетку
Очередной арест по статье о лидерстве в преступном мире

«В течение 2020 года наблюдается сокращение численности осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. По состоянию на 1 января 2021 года, численность лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, снизилась на 47 479 человек и составляет в настоящее время 378 668 человек при лимите 591 117 мест», — сообщил Калашников.

Директор ФСИН отметил, что, напротив, численность обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах, увеличилась на 6439 человек и на 1 января составила 104 320 человек при лимите 123 156 мест.

«На данный момент размер санитарной площади в камерах составляет 4,7 кв. м на одного человека, в 2019 году площадь была 5,2 кв. м. Так пандемия повлияла на ситуацию. Кроме того, есть мигранты, которых мы, к сожалению, тоже вынуждены содержать в наших изоляторах», — заключил Калашников.

22 февраля врио главы Следственного изолятора № 2 «Бутырка» в Москве подполковник внутренней службы Андрей Шубин сообщил, что учреждение избавилось от превышения лимита заключенных впервые со времен СССР. По его словам, накануне 250-летия произошло без преувеличения историческое событие: 5 декабря 2020 года впервые в новейшей истории было зафиксировано отсутствие превышения лимита заключенных. При лимите наполнения в 1847 человек фактически оказалось 1845 лиц, содержащихся в «Бутырке».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021