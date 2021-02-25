Численность осужденных в колониях РФ сократилась на 47 тыс. человек

Численность осужденных в исправительных колониях России сократилось до 378 тыс. человек. Она составила 378 тыс. человек на 1 января 2021 года. При этом число подозреваемых, содержащихся в СИЗО выросло — до 104 тыс. человек. Об этом в четверг, 25 февраля, заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. Заявление прозвучало в ходе круглого стола «Обеспечение реализации принципа презумпции невиновности», который был организован Советом Федерации.

«В течение 2020 года наблюдается сокращение численности осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. По состоянию на 1 января 2021 года, численность лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, снизилась на 47 479 человек и составляет в настоящее время 378 668 человек при лимите 591 117 мест», — сообщил Калашников.

Директор ФСИН отметил, что, напротив, численность обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах, увеличилась на 6439 человек и на 1 января составила 104 320 человек при лимите 123 156 мест.

«На данный момент размер санитарной площади в камерах составляет 4,7 кв. м на одного человека, в 2019 году площадь была 5,2 кв. м. Так пандемия повлияла на ситуацию. Кроме того, есть мигранты, которых мы, к сожалению, тоже вынуждены содержать в наших изоляторах», — заключил Калашников.

22 февраля врио главы Следственного изолятора № 2 «Бутырка» в Москве подполковник внутренней службы Андрей Шубин сообщил, что учреждение избавилось от превышения лимита заключенных впервые со времен СССР. По его словам, накануне 250-летия произошло без преувеличения историческое событие: 5 декабря 2020 года впервые в новейшей истории было зафиксировано отсутствие превышения лимита заключенных. При лимите наполнения в 1847 человек фактически оказалось 1845 лиц, содержащихся в «Бутырке».