«Бутырка» впервые со времен СССР избавилась от превышения лимита заключенных

Следственный изолятор № 2 «Бутырка» в Москве избавился от превышения лимита заключенных перед 250-летием создания. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщил врио главы учреждения подполковник внутренней службы Андрей Шубин.

«Накануне 250-летия произошло без преувеличения историческое событие: 5 декабря 2020 года впервые в новейшей истории было зафиксировано отсутствие превышения лимита заключенных. При лимите наполнения в 1 847 человек у нас оказалось 1 845 лиц, содержащихся в «Бутырке», — рассказал он ТАСС.

Шубин добавил, что с этого момента лимит превышен не был. Как напомнил подполковник, в 1990-е и в 2000-е годы в изоляторе находились от 3 до 10 тыс. заключенных. Однако после проведения работы со следствием, прокуратурой и Мосгорсудом ситуация была исправлена.

Врио главы «Бутырки» также подчеркнул, что в СИЗО соблюдены предписанные законам нормы площади на каждого содержащегося там человека в размере 4 квадратных метров. При этом в большей части камер имеются телевизоры и холодильники, во всех из них есть радиоточки, чтобы арестанты могли прослушивать радиопередачи. Также заключенным доступны занятия спортом и творческая деятельность при соблюдении правил СИЗО.

Изолятор «Бутырка» построили в 1771 году, автором проекта стал архитектор Матвей Казаков. Там заключались такие известные люди, как поэт Осип Мандельштам и Владимир Маяковский, писатель Александр Солженицын, певица Жанна Агузарова, революционер Феликс Дзержинский и другие.

В настоящее время там содержат обвиняемых, осужденных, которые признаны невменяемыми, и подозреваемых и обвиняемых из российских регионов, которым нужно пройти судебно-психиатрическую экспертизу в больнице имени Сербского.

В 2019 году сообщалось, что старинные здания СИЗО «Бутырка» и «Пресня» планируется передать Москве, а вместо них построить три новых следственных изолятора за чертой исторической части столицы.