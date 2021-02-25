В РСТ назвали убытки мирового туризма в 2020 году

Коллапс в сфере международных путешествий в 2020 году привел к потере экспортных доходов в мире на $1,3 трлн и закрытия от 120 млн рабочих мест в сфере туризма, рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия», в четверг, 25 февраля. Пострадали как малый, так и средний бизнес.

По словам Игнатьева, в прошедшем году мировой туризм пережил худший год за всю историю наблюдений. В частности, международных прибытий в 2020-м снизилось на 74%. Произошло это из-за беспрецедентного падения спроса, из-за ограничений, которые были введены между странами на фоне пандемии, отметил президент РСТ.

По его словам, восстановление сферы туризма будет включать перезагрузку туристических направлений, преобразование всего сектора туриндустрии, принесение в него новых цифровых инноваций, а также многомиллионных инвестиций в эту сферу.

«Туроператоры и турагенты получили новый шанс. Они становятся центром компетенции путешествий. Они будут востребованы вновь клиентами, потому что, как показала практика, организованные туристы, туристы, которые путешествуют по турпакетам, в условиях нестабильности являются более защищенными», — заключил Игнатьев.

В свою очередь ректор Российского государственного университета туризма и сервиса Александр Федулин назвал топ-10 маршрутов для самостоятельного путешественника.

В список вошли такие популярные направления, как «Золотое кольцо», «Золотое кольцо Боспорского царства», «Императорский маршрут», «Усадебное кольцо» и «Турмаршруты по Крыму». Также в топ-10 вошли турмаршруты по Калининградской и Самарской области, по Приморскому краю, Уралу и Кавказу.