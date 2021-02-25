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Мишустин поручил отложить введение нового порядка техосмотра

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Премьер-министр России Михаил Мишустин 25 февраля дал поручение отложить вступление в силу нового порядка техосмотра автомобилей.

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Глава правительства напомнил, что новые правила должны были вступить в силу с 1 марта. Предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, а также запустить другие процедуры. Но поскольку ситуация с коронавирусной инфекцией хотя идет на улучшение, но все же далека от идеальной, то это для здоровья людей несет риски.

«Обращаю внимание министерств и ведомств: нужно сделать все, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев. Еще раз посмотреть на процедуры и их техническую реализацию. Никаких неудобств для граждан быть не должно», — заявил Мишустин.

Премьер-министр попросил представить ему в ближайшее время на подпись проект постановления о переносе сроков.

Новым порядком техосмотра предусмотрено, что процедура будет фиксироваться на камеру, а снимки машин передаваться в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра. Туда же будут вносить координаты местонахождения автомобиля, дату и время начала и окончания диагностики.

Диагностическая карта будет выдаваться в электронном виде, но при желании водители смогут получить бумажный аналог. Если выяснится, что на самом деле транспортное средство не проходило техосмотр, то карта будет аннулирована, а оператор, выдавший ее, оштрафован.

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