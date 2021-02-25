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Более 67 тыс. москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке

Более 67 тыс. москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке

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Свыше 67 тыс. москвичей уже поучаствовали в голосовании за установку памятника на Лубянской площади. Об этом свидетельствуют данные портала «Активный гражданин».

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Голосование стартовало на портале в 10:00 в четверг, 25 февраля. Так, по состоянию на 13:30, более 52% участников отдали свои голоса за установку памятника Александру Невскому.

Еще 48% ответили, что на Лубянской площади следует установить памятник Феликсу Дзержинскому. К указанному времени в голосовании приняли участие 67 524 человек.

О том, что голосование по вопросу установки памятника запустят 25 февраля на нескольких площадках, сообщал 19 февраля председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков. Отмечалось, что в шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.

16 февраля в комиссии московской Общественной палаты по развитию гражданского общества и общественному контролю заявили, что предложат горожанам выбрать памятник для установки на Лубянке.

В тот же день председатель столичного парламента Алексей Шапошников отметил, что вопрос о памятнике следует вынести на референдум. По его мнению, возвращение того или иного культурного объекта на историческое место должно происходить с учетом мнения москвичей, архитекторов и историков. Также необходимо помнить об исторической справедливости.

В начале февраля писатели, блогеры и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Дмитрий Пучков и Леся Рябцева, обратились к правительству и мэрии Москвы с просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь.

Феликс Дзержинский был российским революционером и советским политическим деятелем. Он стал основателем и руководителем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Своим приказом № 169 «О создании Иностранного отдела (ИНО) ВЧК» положил начало разведывательной службе СССР. В декабре 2020 года Службе внешней разведки России исполнилось 100 лет.

Князь Александр Невский правил на Руси с 1252 по 1263 год. Канонизирован Русской православной церковью в 1543 году. В 2021 году исполняется 800 лет со дня его рождения.

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