Голосование по памятнику на Лубянке запустят 25 февраля

Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади в Москве запустят 25 февраля на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. Об этом рассказал «Интерфаксу» председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков в пятницу, 19 февраля.

По его словам, решение приняли на заседании совета ОП. Голосование пройдет на платформе «Активный гражданин» с 25 февраля по 5 марта.

Руководителю Совета муниципальных образований Москвы Владимиру Дудочкину направят письмо с просьбой обратиться в каждый из 146 муниципалитетов города для выяснения мнения депутатов.

После получения всех результатов их обобщат и передадут в мэрию.

На основе штаба московской ОП по наблюдению за выборами, возглавляемой зампредом столичной Общественной палаты Алексеем Венедиктовым, организуют специальную рабочую группу, куда войдут в том числе представители политических партий, общественных движений и инициаторов установки этих памятников, чтобы наблюдать за ходом голосования.

Сам Венедиктов уточнил агентству, что в штаб по наблюдению за голосованием будут приглашены представители «Офицеров России», которые предложили установить памятник Дзержинскому, а также представители музейного сообщества, выступившие с инициативой установить памятник Невскому, и помощника президента Владимира Мединского.

Ранее, 16 февраля, в комиссии московской Общественной палаты по развитию гражданского общества и общественному контролю заявили, что предложат горожанам выбрать памятник для установки на Лубянке. Среди вошедших в список фигур упоминались Дзержинский, Невский, Юрий Андропов, Иван III и другие.

В тот же день председатель столичного парламента Алексей Шапошников сообщил, что вопрос о памятнике следует вынести на референдум.

В начале февраля писатели, блогеры и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Дмитрий Пучков и Леся Рябцева обратились к правительству и мэрии Москвы с просьбой о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь.

Феликс Дзержинский был российским революционером и советским политическим деятелем. Он стал основателем и руководителем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Своим приказом № 169 «О создании Иностранного отдела (ИНО) ВЧК» положил начало разведывательной службе СССР. В декабре 2020 года Службе внешней разведки России исполнилось 100 лет.

Князь Александр Невский правил на Руси с 1252 по 1263 годы. Канонизирован Русской Православной церковью в 1543 году. В 2021 году исполняется 800 лет со дня его рождения.