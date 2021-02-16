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В Мосгордуме предложили провести референдум о памятнике на Лубянке

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Председатель московского парламента Алексей Шапошников во вторник, 16 февраля, заявил, что вопрос о том, какой памятник должен стоять на Лубянской площади, правильно было бы вынести на референдум.

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Он выразил уверенность, что возвращение того или иного культурного объекта на историческое место должно происходить с учетом мнения москвичей, архитекторов и историков, при этом, по его мнению, важно помнить об исторической справедливости.

«Думаю, что сегодня вопрос о том, какой объект должен стоять на Лубянской площади, необходимо рассматривать в более широком историческом контексте. И было бы правильным вынести его на референдум», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, идея возвращения на Лубянку Феликса Дзержинского, или «железного Феликса» уже понималась неоднократно. Так, парламентарий уточнил, что Мосгордума прошлого созыва рассматривала предложение вернуть памятник в центр столицы на одном из своих заседаний. Тогда, соответствующая инициатива исходила от КПРФ.

Ранее в этот же день на заседании комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контроля ее глава Алексей Венедиктов сообщил, что жителям Москвы предложат самим выбрать памятник, который установят на Лубянке. Среди фигур, вошедших в список, — уже упомянутый Дзержинский, Александр Невский, Юрий Андропов, Иван III и др.

В начале февраля писатели, блогеры и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Дмитрий Пучков и Леся Рябцева написали обращение правительству и мэрии Москвы, в котором попросили о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь.

Феликс Дзержинский был российским революционером и советским политическим деятелем. Стал основателем и руководителем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Своим приказом № 169 «О создании Иностранного отдела (ИНО) ВЧК» положил начало разведывательной службе СССР. В декабре пришлого году Службе внешней разведки страны исполнилось 100 лет.

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