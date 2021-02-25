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Французское издание раскритиковало взгляды Европы на российское оружие

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Руководству Европы необходимо рассмотреть российский арсенал, который более высокотехнологичен, чем может показаться на первый взгляд. Об этом в четверг, 25 февраля, написал французский журналист Ксавье Рофе в Atlantico.

Он напомнил, что в конце 2020 года Польша организовала симуляцию боевых действий против «оппонента с Востока» и «это было ужасно». Согласно данным СМИ, польская армия была разгромлена за пять дней.

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Автор статьи также отметил военный потенциал России, который, по его словам, «ленивая европейская общественность, сонно покоившись на удобном представлении о ржавых российских танках, не собирается видеть».

Он отметил, что в случае начала боевых действий с РФ польская армия прекратила бы свое существование из-за потери до 80% личного состава и технического обеспечения.

Рофе говорит о том, что военный арсенал РФ находится «на грани научной фантастики». Однако, как подчеркнул журналист, ФРГ, Франция и Великобритания его недооценивают.

Ранее в этот день стало известно, что холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») начал первые серийные поставки в Вооруженные силы России комплексов управления противотанковой обороной «Завет», которые повышают эффективность борьбы с бронетехникой противника. Командно-наблюдательная машина из состава комплекса «Завет» была представлена на стенде «Росэлектроники» в рамках международной оружейной выставки IDEX-2021, которая проходит в Абу-Даби.

24 февраля сообщалось, что в ВС России задумались о совместном применении новых самолетов, дронов и гиперзвукового оружия, что в будущем должно кардинально изменить характер военных действий. Предполагается, что такой союз позволит расширить радиолокационное поле Су-57. При этом дрон планируется оснастить высокоточными бомбами весом 50–100 кг, а в дальнейшей перспективе и гиперзвуковыми управляемыми ракетами.

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