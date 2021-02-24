В России начаты разработки инновационной системы воздушных боев

В Военно-воздушных силах России задумались о совместном применении новых самолетов, дронов и гиперзвукового оружия, что в будущем должно кардинально изменить характер военных действий. Так, источники в военном ведомстве и оборонно-промышленном комплексе сообщили «Известиям» о планах объединить в авиаполках тяжелые беспилотные летательные аппараты (БЛА) С-70 «Охотник» и истребители Су-57.

Предполагается, что такой союз позволит расширить радиолокационное поле Су-57. При этом дрон планируется оснастить высокоточными бомбами весом 50–100 кг, а в дальнейшей перспективе и гиперзвуковыми управляемыми ракетами

«Пара из Су-57 и дрона с таким вооружением сможет успешно выполнять ударные задачи, для которых раньше требовались целые эскадрильи. <...> По любой неподвижной цели можно нанести неотразимый удар несколькими гиперзвуковыми ракетами с расстояния в 1–1,5 тыс. км», — спрогнозировал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Военные уточнили, что дрон должен играть роль не автономного робота, а ищейки и оруженосца. С его помощью летчик будет находить цели и предупреждать о потенциальных угрозах, также беспилотник выступает в качестве носителя дополнительного боезапаса.

Кроме того, Россия делает ставку на дальнобойные высокоточные боеприпасы для авиации. В последние годы стало известно о разработке для Дальней авиации нескольких семейств новых ракет, как традиционных, так и гиперзвуковых. Ожидается, что их дальность даже в неядерном исполнении может достигать 4–5 тыс. км.

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