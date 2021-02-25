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Минздрав снизил предельную отпускную цену на «Спутник V»

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Министерство здравоохранения России перерегистрировало предельную отпускную цену на вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщили в четверг, 25 февраля, в пресс-службе правительства РФ.

«Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V», теперь она составляет 866 рублей 81 копейку за два компонента (одна двухкомпонентная доза, не включая налог на добавленную стоимость)», — говорится в сообщении.

Ранее зарегистрированная цена за два компонента препарата составляла 1 942 рубля.

Как уточнил со своей стороны министр промышленности и торговли Денис Мантуров, снижение стоимости стало возможным в результате отработки и оптимизации технологии промышленного производства вакцины, а также значительного роста объемов ее производства для массовой вакцинации.

Он уточнил, что цена является единой для всех производственных площадок.

«Подчеркну, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации», — цитирует Мантурова пресс-служба правительства.

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