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Большинство россиян высказали желание получать корпоративную пенсию

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Большинство россиян хотят получать корпоративную пенсию от работодателя в дополнение к государственной. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

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Эксперты опросили более 3,5 тыс. человек со всей России. Так, за дополнительную пенсию от работодателя выступили 84% респондентов. Отмечается, что за год эта цифра возросла — в феврале таких желающих было 78%.

Свыше трети опрошенных хотели бы, чтобы им платили не менее 30 тыс. рублей ежемесячно.

Больше всего вопрос корпоративной пенсии волнует людей в возрасте от 36 до 55 лет — 85%. Среди молодежи от 18 до 25 лет от такой доплаты не отказались бы 81%.

Меньше всего доверяют корпоративным пенсионным программам (КПП) в возрастной группе старше 56 лет.

Как отмечается, только 3% являются участниками КПП, еще 16% опрошенных знают о программах, 18% — о них не информированы. Наиболее осведомлены по этим вопросам граждане старше 56 лет, наименее — молодежь 18–25 лет.

18 февраля стало известно, что российский Минфин планирует внести на рассмотрение в правительство законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе.

Отмечалось, что документ разрабатывают под грифом «секретно». Его планируют внести на рассмотрение правительства до 15 декабря 2021 года.

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