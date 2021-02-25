Арестованный мэр Томска перенес операцию в НИИ онкологии

Мэру Томска Ивану Кляйну, арестованному по делу о превышении полномочий, сделали операцию в городском НИИ онкологии. Об этом 25 февраля рассказала его адвокат Марина Вихлянцева.

«Операция прошла, окончательных результатов пока нет», – сообщила она ТАСС.

В отношении Кляйна было возбуждено два уголовных дела о превышении полномочий и одно о незаконном предпринимательстве, которые объединили в одно производство.

13 ноября 2020 года мэра Томска задержали на рабочем месте по делу о превышении должностных полномочий. Следственный комитет РФ тогда заявил, что расследование связано с возможным покровительством, оказанным Кляйном компании «Томское пиво», акционером которой он является.

На следующий день Кировский районный суд города арестовал его. 18 ноября Кляйна отстранили от должности мэра Томска. В том же месяце против него было возбудили еще одно дело.

2 февраля сообщалось, что следственные действия по уголовному делу против Кляйна в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве завершены.

По данным следствия, в 2015 году Кляйн, действуя в интересах дочери, дал приказ начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации города Томска отдать ей земельный участок без проведения торгов. Договор купли-продажи был заключен по цене ниже рыночной стоимости.