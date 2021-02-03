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СК завершил следствие по делу мэра Томска Ивана Кляйна

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Следственные действия по уголовному делу против обвиняемого в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве мэра Томска Ивана Кляйна завершены. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Томской области.

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Как уточняется, в ближайшее время задержанный, который с ноября 2020 года находится в СИЗО, приступит к ознакомлению с материалами следствия, пишет ТАСС.

Против Кляйна было возбуждено два уголовных дела о превышении полномочий, а также еще одно о незаконном предпринимательстве, которые объединили в одно производство.

Кляйн был задержан на рабочем месте по делу о превышении должностных полномочий 13 ноября прошлого года. Следственный комитет России тогда сообщил, что расследование связано с возможным покровительством, оказанным мэром компании «Томское пиво», акционером которой он является.

На следующий день Кировский районный суд города арестовал Кляйна. 18 ноября он был отстранен от должности мэра Томска. В том же месяце в отношении Кляйна было возбуждено еще одно дело.

По данным следствия, в 2015 году Кляйн, действуя в интересах дочери, приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без проведения торгов, договор купли-продажи был заключен по цене ниже рыночной стоимости.

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