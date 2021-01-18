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Третье уголовное дело возбуждено в отношении мэра Томска Кляйна

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Следственное управление Следственного комитета (СК) по Томской области возбудило третье уголовное дело в отношении главы Томска Ивана Кляйна, сообщает в понедельник, 18 января, ТАСС со ссылкой на источники.

С пеной у рта: мэра Томска задержали из-за его пивзавода
Иван Кляйн подозревается в превышении полномочий

По какой именно статье возбуждено дело, не уточняется.

Ранее градоначальника обвиняли по двум эпизодам статьи о превышении должностных полномочий. Они были объединены в одно делопроизводство.

Кляйна задержали на рабочем месте по делу о превышении должностных полномочий 13 ноября.

Следственный комитет России тогда сообщил, что расследование связано с возможным покровительством, оказанным мэром компании «Томское пиво», акционером которой он является.

На следующий день Кировский районный суд города арестовал Кляйна на два месяца. 18 ноября он был отстранен от должности мэра Томска.

По версии следствия, в 2015 году Кляйн, действуя в интересах дочери, приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без проведения торгов, договор купли-продажи был заключен по цене ниже рыночной стоимости.

Кроме того, в отношении супруги Кляйна Галины было возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». В конце декабря дело была направлено в суд.

По данным следствия, в ноябре 2020 года женщина ударила одного из сотрудников правоохранительных органов, прибывших для проведения обыска в квартире ее супруга в рамках расследования уголовного дела. Также супруга мэра в ходе обысков выбросила из окна подушку с банковскими картами на 1,3 млрд рублей.

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