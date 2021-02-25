Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе 25 февраля

В Москве в четверг, 25 февраля, будет облачно, пройдет мокрый снег с дождем, ожидается гололедица и до плюс трех градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит от одного до трех градусов тепла. В ночь столбики термометров могут опуститься до плюс одного градуса.

Будет дуть западный ветер, со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление около 747 мм ртутного столба. В связи со снегопадом и гололедом в четверг в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

В Подмосковье температура будет колебаться от минус одного до плюс четырех градусов. В ночь на пятницу похолодает до минус одного градуса.

Ранее, 25 февраля, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве 27 февраля ожидается сильное понижение атмосферного давления на 10 мм ниже многолетних значений.