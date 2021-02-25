Москву в субботу ждет аномально низкое атмосферное давление

В Москве 27 февраля ожидается сильное понижение атмосферного давления на 10 мм ниже многолетних значений. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Будет значительное понижение давления... К субботе оно будет на 10 мм ниже многолетних значений и на 30 мм меньше, чем 23 числа», — отметил ученый.

По его словам, график изменения атмосферного давления будет похож на очертания высокой горы.

24 февраля Гидрометцентр РФ сообщил, что серьезное потепление принесет в московский регион циклон, который движется по акваториям северных морей. Уже в пятницу, 26 февраля, температура воздуха днем в Москве составит 4...6 градусов, по области 2...7 градусов. Ветер юго-западный и западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

В субботу ожидается ночью в Москве 1...3 градуса, по области 0...3 градуса, днем в Москве будет 1...3 градуса, по области 0...3 градуса. Ветер юго-западный и западный, 5–10 м/с, ночью с порывами до 15 м/с. Гололедица.

В воскресенье характер погоды не изменится.