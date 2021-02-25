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Юрист предупредила о рисках покупки жилья без нотариуса

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Покупатели жилья часто остаются крайними, когда оформляют сделку без нотариуса и целиком полагаются на риелторов или банкиров, так как последние материально не отвечают за свои ошибки. Об этом в рассказала заместитель декана юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Венера Шайдуллина в интервью «Российской газете».

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Юрист рассказала о случае, когда человеку продали жилье по доверенности, признанной впоследствии недействительной. По ее словам, в той ситуации не было права на продажу, а нотариус не мог удостоверять доверенность, однако допустил ошибку.

«Человек, якобы получивший квартиру в дар, пытался выселить жильцов. Но договор дарения отменили», — отметила Шайдуллина.

По ее словам, вскоре выяснилось, что у предыдущего собственника квартиры был недействительный договор купли-продажи. В итоге сделку признали юридически ничтожной, а нотариус компенсировал ущерб в размера 5,1 млн рублей. Поскольку сделку оформляли через него, покупатели не пострадали, подчеркнула юрист.

Она призвала россиян пользоваться услугами нотариуса при покупке квартиры.

Ранее в феврале адвокат Олег Сухов рассказал, что профессиональные аферисты способны переоформить недвижимость на себя без ведома и согласия собственников. По его словам, злоумышленники, подделав паспорт хозяина квартиры, могут подать заявление в Росреестр и подписать договор купли-продажи, по которому жилье переходит новому владельцу.

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