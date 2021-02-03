Прямой эфир
Наука
Прототип космического корабля Starship взорвался в ходе испытаний
Мир
Зеленского обвинили в «политической расправе» над неугодными СМИ
Мир
США допустили возвращение в Договор по открытому небу
Общество
Власти Москвы не будут продлевать контракт с Серебренниковым
Мир
В МИДе заявили о готовности Москвы к взаимоуважительному диалогу с США
Общество
Россияне рассказали об изменениях рабочего процесса на удаленке
Общество
Россия возобновила международное авиасообщение еще из двух городов
Мир
Безос уйдет с поста гендиректора Amazon в 2021 году
Общество
В России ожидают новую волну фишинга на тему прививок

Адвокат предупредил о способе лишения жилья без ведома хозяина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Профессиональные аферисты способны переоформить недвижимость на себя без ведома и согласия собственников, рассказал в среду, 3 февраля, адвокат Олег Сухов.

Три веселых буквы: «коммунальные» жулики обирают пожилых россиян
Мошенники пользуются доверчивостью стариков

По его словам, злоумышленники, подделав паспорт хозяина квартиры, могут подать заявление в Росреестр и подписать договор купли-продажи, по которому жилье переходит новому собственнику.

«А в суде выяснится, что у вашей недвижимости, по данным Росреестра, появился новый собственник. При этом в суд аферисты представляют липовые документы о якобы покупке и оплате квартиры», — цитирует Сухова агентство «Прайм».

В таком случае, чтобы признать сделку недействительной, в суд необходимо будет предоставить почерковедческую экспертизу и ряд других документов, советует адвокат.

Кроме того, лишиться квартиры можно после предоставления другому лицу нотариальной доверенности с расширенными полномочиями, а также, если оформлять займы под залог своего жилья. Подобных споров только в Москве ежегодно рассматривается несколько десятков, а порой и сотню, заверил Сухов.

Эксперт рекомендовал собственникам хотя бы раз в год заказывать в МФЦ выписку из ЕГРН, чтобы убедиться в сохранении своих прав на жилье.

«И если, к вашему удивлению, информация не подтвердится, то не отчаиваться и не медлить, а сразу обращаться к адвокату», — резюмировал Сухов.

19 января в Федеральной нотариальной палате назвали риски потребкредитования под залог недвижимости.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021