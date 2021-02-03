Адвокат предупредил о способе лишения жилья без ведома хозяина

Профессиональные аферисты способны переоформить недвижимость на себя без ведома и согласия собственников, рассказал в среду, 3 февраля, адвокат Олег Сухов.

По его словам, злоумышленники, подделав паспорт хозяина квартиры, могут подать заявление в Росреестр и подписать договор купли-продажи, по которому жилье переходит новому собственнику.

«А в суде выяснится, что у вашей недвижимости, по данным Росреестра, появился новый собственник. При этом в суд аферисты представляют липовые документы о якобы покупке и оплате квартиры», — цитирует Сухова агентство «Прайм».

В таком случае, чтобы признать сделку недействительной, в суд необходимо будет предоставить почерковедческую экспертизу и ряд других документов, советует адвокат.

Кроме того, лишиться квартиры можно после предоставления другому лицу нотариальной доверенности с расширенными полномочиями, а также, если оформлять займы под залог своего жилья. Подобных споров только в Москве ежегодно рассматривается несколько десятков, а порой и сотню, заверил Сухов.

Эксперт рекомендовал собственникам хотя бы раз в год заказывать в МФЦ выписку из ЕГРН, чтобы убедиться в сохранении своих прав на жилье.

«И если, к вашему удивлению, информация не подтвердится, то не отчаиваться и не медлить, а сразу обращаться к адвокату», — резюмировал Сухов.

19 января в Федеральной нотариальной палате назвали риски потребкредитования под залог недвижимости.