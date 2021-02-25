Синоптики предупредили о резком потеплении в центральной России

Жителей центра Европейской России ожидает резкое потепление, которое будет сопровождаться мокрыми осадками и гололедицей, сообщил в среду, 24 февраля, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в четверг в первой половине дня температура воздуха приблизится к нулевой отметке.

«Это повышение температуры на 23-30 градусов осуществится за 36-48 часов. Это все-таки нечасто бывает… В четверг к середине дня температура достигнет 0…+3 градуса. Я не знаю, будут ли счастливы москвичи от такого резкого потепления? Потепление — это значит мрачная, хмурая погода, низкие облака», — цитирует Вильфанда «РИА Новости».

Метеоролог пояснил, что существенно повысится температура в Черноземье, а также на юге.

«Ночные температуры в течение ближайших дней будут около нулевой отметки, а днем от +4 до +9 градусов. Я имею ввиду Крым и Краснодарский край… В пятницу будет +10…+12 градусов, а в воскресенье - опять похолодание», — сказал ученый.

Он также предупредил, что в четверг в столичном регионе будет мокрый снег и дождь, усиление ветра.

«Что важно, в связи с потепление усиливается гололед… Очень скользко становится. Будет таять снежок, подмерзать при усилениях ветра. Не очень радостно», — отметил метеоролог.

Ранее в среду Гидрометцентр России сообщил, что серьезное потепление принесет в Московский регион циклон, который движется по акваториям северных морей.