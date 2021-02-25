Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В США отключились системы оплаты Федерального резерва
Мир
Зеленский подписал указ о годовых программах партнерства Украины и НАТО
Мир
Генсек ООН призвал все страны защищать и продвигать права человека
Спорт
«Тоттенхэм» разгромил «Вольфсберг» и прошел в 1/8 финала Лиги Европы
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном снегопаде и гололеде
Общество
Российские выпускники смогут запросить электронную копию аттестата в школе
Политика
В Госдуму внесли поправки об ответственности за оскорбление ветеранов
Интернет
YouTube разработал режим родительского контроля для подростков
Мир
Венесуэла объявила посла Евросоюза персоной нон грата
Сюжет:

Синоптики предупредили о резком потеплении в центральной России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителей центра Европейской России ожидает резкое потепление, которое будет сопровождаться мокрыми осадками и гололедицей, сообщил в среду, 24 февраля, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вышли из метели: как москвичи справляются с последствиями снегопада
Аномальные погодные явления в ближайшие дни охватят центр и юг страны, а также Дальний Восток

По его словам, в четверг в первой половине дня температура воздуха приблизится к нулевой отметке.

«Это повышение температуры на 23-30 градусов осуществится за 36-48 часов. Это все-таки нечасто бывает… В четверг к середине дня температура достигнет 0…+3 градуса. Я не знаю, будут ли счастливы москвичи от такого резкого потепления? Потепление — это значит мрачная, хмурая погода, низкие облака», — цитирует Вильфанда «РИА Новости».

Метеоролог пояснил, что существенно повысится температура в Черноземье, а также на юге.

«Ночные температуры в течение ближайших дней будут около нулевой отметки, а днем от +4 до +9 градусов. Я имею ввиду Крым и Краснодарский край… В пятницу будет +10…+12 градусов, а в воскресенье - опять похолодание», — сказал ученый.

Он также предупредил, что в четверг в столичном регионе будет мокрый снег и дождь, усиление ветра.

«Что важно, в связи с потепление усиливается гололед… Очень скользко становится. Будет таять снежок, подмерзать при усилениях ветра. Не очень радостно», — отметил метеоролог.

Ранее в среду Гидрометцентр России сообщил, что серьезное потепление принесет в Московский регион циклон, который движется по акваториям северных морей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021