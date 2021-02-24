Синоптики пообещали скорый приход оттепели в Москву

Серьезное потепление принесет в московский регион циклон, который движется по акваториям северных морей, сообщил 24 февраля на своем сайте Гидрометцентр РФ.

Если в четверг, 25 февраля, синоптики прогнозируют ночью снег, местами сильный; на западе области утром мокрый снег, температуру воздуха в Москве –12...–10 градусов с повышением к утру до –1 градуса, по области –15...–10 градусов с повышением к утру местами до 1 градуса, то уже в пятницу, 26 февраля, температура воздуха днем в Москве составит 4...6 градусов, по области 2...7 градусов. Ветер юго-западный и западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

В субботу ожидается ночью в Москве 1...3 градуса, по области 0...3 градуса, днем в Москве будет 1...3 градуса, по области 0...3 градуса. Ветер юго-западный и западный, 5–10 м/с, ночью с порывами до 15 м/с. Гололедица.

В воскресенье характер погоды не изменится.

1 марта в российской столице ожидается слабый снег, ночью температура воздуха составит –7...–2 градуса, днем –2...3 градуса, ветер будет дуть северо-западный и западный, 3–8 м/с.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москву и несколько других регионов запада европейской части России 25 февраля придет оттепель и продлится до конца месяца. 20 февраля главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что оттепель с температурой до нуля или небольшого плюса придет в Москву 26 февраля.

На прошлой неделе в Центральной России установились аномально низкие температуры. Морозы до –35 градусов отмечались в ряде регионов.