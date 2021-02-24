Экономисты оценили идею хранения чеков в специальном сервисе

Создание сервиса для хранения электронных чеков позволит пользователям проще получать налоговые вычеты и избежать бумажной волокиты сотрудникам налоговой службы. Об этом 24 февраля рассказали опрошенные каналом РЕН ТВ эксперты.

Специалисты отметили, что создание Федеральной налоговой службой (ФНС) подобного сервиса упростит процесс получения налогового вычета и позволит большему число граждан России его получить, так как потерять бумажный чек будет не страшно.

«Теперь есть возможность не таскать эти огромные бумажные иногда тома. Инспекторам ФНС не нужно их разбирать. Не нужны эти огромные хранилища бумаг для документов ФНС», — рассказал президент общественной организации «Опора России» Александр Калинин.

Экономист Максим Чирков также высказал предположение, что с помощью сервиса можно будет следить за доходами и расходами россиян, из-за чего у сотрудников ФНС могут возникнуть вопросы.

«Допустим, будет возможность контролировать покупки каждого человека, сравнивать объем покупок с его доходами. Конечно, сейчас мы об этом не слышим», — добавил Чирков.

Кроме того, эксперты отметили, что есть риск того, что россияне вновь вернутся к наличным расчетам, чтобы остаться незамеченными для налоговой службы и не платить 13% НДФЛ.

«Там, где самозанятые реально, они начнут уходить в наличный оборот. Если вы будете давить наличный оборот, люди будут уходить в криптовалюту. Если вы будете давить криптовалюту, они будут уходить в расчеты по зарубежным своим счетам», — высказался президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Ранее в этот день стало известно, что ФНС России намерена создать сервис, где будут храниться чеки в электронном виде. Отмечается, что пользоваться сервисом можно будет, например, тогда, когда нужно предъявить чек для возврата товара или гарантийного обслуживания.

Введение сервиса также позволит налоговым органам автоматически рассчитывать сумму налогового вычета при покупке лекарств. Налогоплательщику достаточно будет просто выбрать счет для зачисления денег, а заполнять декларации будет не нужно.

В ФНС добавили, что электронные чеки будут храниться в сервисе, если этого захочет сам покупатель. Кроме того, от услуги всегда можно будет отказаться.