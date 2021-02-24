ФНС России создаст сервис для хранения электронных чеков

Федеральная налоговая служба России намерена создать сервис, где будут храниться чеки в электронном виде. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что пользоваться сервисом можно будет, например, тогда, когда нужно предъявить чек для возврата товара или гарантийного обслуживания.

«Это позволит пользователю иметь полную информацию о своих покупках в одном месте и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания, а также при желании участвовать в различных программах лояльности получать кешбэк, бонусы», — сообщили в пресс-службе ФНС ТАСС.

Введение сервиса также позволит налоговым органам автоматически рассчитывать сумму налогового вычета при покупке лекарств. Налогоплательщику достаточно будет просто выбрать счет для зачисления денег, а заполнять декларации будет не нужно.

В ФНС добавили, что электронные чеки будут храниться в сервисе, если этого захочет сам покупатель. Кроме того, от услуги всегда можно будет отказаться.

В ведомстве также рассказали о недостатках бумажных чеков.

«Многие страны также постепенно отказываются от бумажной версии чека в пользу электронной, так как это дешевле. Кроме того, электронные чеки экологичнее, так как их бумажные аналоги печатаются на термобумаге с использованием специальных химических веществ. В Европе принята программа отказа от использования термобумаги», — сказали в ведомстве.

17 февраля глава ФНС Даниил Егоров сообщил о планах объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс, благодаря чему граждане смогут увидеть все свои покупки, оплаченные с помощью банковских карт, и в случае если по ним положен налоговый вычет — получить его нажатием одной кнопки.

Кроме того, заместитель руководителя направления «Налоговая политика» ЦСР Динара Ибрагимова посоветовала россиянам оплачивать ряд товаров и услуг банковской картой, чтобы упростить получение налогового вычета в будущем.

По ее словам, в перечень входят лекарства, медицинские и образовательные услуги для себя и детей. Специалист напомнила, что налоговая служба в настоящее время занимается подготовкой упрощенного механизма получения вычетов. Для получения средств подавать документы не придется, все данные будут взяты сотрудниками службы из онлайн-касс.