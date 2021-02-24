Генсек ООН призвал все страны защищать и продвигать права человека

Все входящие в Организацию Объединенных Наций (ООН) страны должны объединить усилия для защиты и продвижения прав человека по всему миру. Об этом в ходе брифинга по вопросам прав человека для Генеральной Ассамблеи ООН заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду, 24 февраля.

Генсек призвал страны обеспечить необходимыми ресурсами Управление верховного комиссара ООН по правам человека, договорные органы и другие важные направления в этой сфере. По словам Гутерриша, «выковать новый общественный договор», который будет отражать уважение и защиты всех людей, поможет только совместная работа.

Кроме того, генсек ООН отметил, что права человека должны носить всеобщий характер. Гутерриш сравнил их с вакциными против коронавируса, отметив, что в обоих случаях здоровый мир не может быть при доступности подобных вещей только привилегированному большинству.

Независимый эксперт ООН по вопросу о правах человека и международной солидарности Обиора Окафор 22 января отметил, что страны с высокими доходами на душу населения, обеспечившие себя вакцинами от COVID-19, должны уделить внимание их справедливому распределению в рамках международного механизма COVAX.

COVAX — международный механизм в рамках ВОЗ, призванный содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами, в нем участвуют 190 стран и экономик.

Также Гебрейесус 18 января заявил, что мир балансирует на грани моральной катастрофы, а план по обеспечению жителей разных стран вакциной от коронавирусной инфекции на равных условиях на текущий момент находится под угрозой.