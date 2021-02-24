Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграли дома австрийский «Вольфсберг» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встрeча зaкoнчилaсь со счeтoм 4:0, соoбщaет «Спoрт-Экспрeсс».

Зaбитыми мячaми отмeтились Дeле Aлли (11-я минута), Кeрлoс Винисиус (50, 83) и Гaрет Бэйл (73).

В первом матче, который прошел 18 февраля в Будапеште, «Тоттенхэм» одержал победу со счетом 4:1. Таким образом, по сумме двух матчей английский клуб оказался сильнее с общим счетом 8:1. «Тоттенхэм» стал первым участником 1/8 финала Лиги Европы.

Обе команды попали в плей-офф Лиги Европы по итогам группового этапа турнира. «Вольфсберг» выступал в одной группе с московским ЦСКА. Встреча в Клагенфурте закончилась вничью (1:1), а в Москве победу одержал австрийский клуб (1:0).

Оставшиеся ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 25 февраля. Жеребьевка 1/8 финала состоится 26 февраля.

Ранее, 14 февраля, «Тоттенхэм» со счетом 0:3 уступил «Манчестер Сити» в ходе домашнего матча 24-го тура чемпионата Англии по футболу.