«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии по футболу

«Манчестер Сити» в ходе домашнего матча 24-го тура чемпионата Англии по футболу обыграл «Тоттенхэм» со счетом 3:0. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» в субботу, 13 февраля.

Мячи в матче забили Родри, который оформил пенальти на 23-й минуте, и Илкай Гюндоган, отметившийся дублем на 50-й и 66-й минутах, пишет «Спорт-Экспресс».

По итогам прошедших матчей «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице с 53 очками. На втором месте «Лестер», который отстает от лидера турнира на семь очков. «Тоттенхэм» сейчас на восьмой строке рейтинга, в его активе 36 баллов.

В следующем матче «Манчестер Сити» на выезде встретится с «Эвертоном» в перенесенном матче 16-го тура, «Тоттенхэм» 21 февраля в гостевом матче сыграет с «Вест Хэмом».