Ученые выявили способность экстракта спирулины смягчать течение COVID-19

Экстракт спирулины способен значительно облегчить течение болезни у пациентов с коронавирусом, сообщает 24 февраля израильская газета Jerusalem Post.

Исследования проводились в Израиле при использовании водорослей, выращенных в Исландии. В работе также принимали участие ученые исландского Института МАТИС, который специализируется на биотехнологии и продовольственной безопасности.

Группа израильских и исландских ученых опубликовала исследование, согласно которому экстракт фотосинтетически обработанной спирулины оказался эффективен при подавлении цитокинового шторма, способного привести к летальному исходу, в частности при воспалении легких у пациента с COVID-19.

«У небольшого процента пациентов заражение коронавирусом вызывает высвобождение иммунной системой избыточного количества цитокинов, что приводит к так называемому цитокиновому шторму. Шторм вызывает острый респираторный дистресс-синдром и повреждение других органов, что является основной причиной смерти у пациентов с COVID-19», — говорится в материале.

По сведениям ученых, если суметь проконтролировать или смягчить цитокиновый шторм, возможно в конечном итоге и снизить показатели смертность от инфекции.

Ученые сделали вывод, что водоросли, будучи натуральным продуктом, способны уменьшать воспаления, в то время как синтетические препараты могут вызывать негативную реакцию у пациентов. Если эффективность спирулины будет доказана, ее можно будет использовать и против других коронавирусов и гриппа, отметили авторы статьи.

Накануне глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге дал прогноз об окончании пандемии коронавирусной инфекции. По его мнению, она завершится в начале следующего года. Как отметил Клюге, вирус не исчезнет совсем из человеческой популяции, но к названному им сроку отпадет потребность в ограничениях.