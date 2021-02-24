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ФАС дала «Яндексу» месяц на устранение нарушений в поисковой выдаче

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Компания «Яндекс» должна прекратить продвижение преимущественно своих сервисов в поисковой выдаче. Соответствующее предупреждение 24 февраля выдала Федеральная антимонопольная служба, обозначив, что требование нужно выполнить в течение месяца.

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В ФАС отметили, что ранжирование результатов в поиске должно соответствовать единым правилам. Из решения ведомства также следует, что «Яндекс» обязан опубликовать условия доступа сервисов к техническим, визуальным и иным возможностям по продвижению в поисковой системе yandex.ru в формате, доступном для ознакомления.

«Федеральная антимонопольная служба обращает внимание ООО «Яндекс» на тот факт, что в соответствии с частью 8 статьи 39.1 Закона о защите конкуренции, в случае невыполнения предупреждения в установленный срок при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства антимонопольный орган обязан принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении ведомства.

В августе 2020 года в ФАС поступила жалоба на поисковик «Яндекса». Онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС и Zoon обвинили компанию в злоупотреблении доминирующим положением.

Речь шла о виджете «Яндекса», который помогает пользователям искать билеты, квартиры, объявления и ответы на прочие запросы без перехода на отдельную страницу.

К инструменту допущены, как уверяют представители подавших жалобу компаний, только сервисы «Яндекса», которые таким образом обходят правила ранжирования в поиске и не выводят на обзор пользователей наиболее релевантный запросу ответ.

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