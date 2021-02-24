Кандидат на пост главы ЦРУ назвал Китай главным геополитическим соперником США

Главный геополитический вызов для США исходит от Китая, и конкуренция Вашингтона с Пекином станет задачей на десятилетия. Об этом заявил в среду, 24 февраля, кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс во время выступления в спецкомитете по разведке сената конгресса США.

Он отметил, что угрозы от России, Северной Кореи и Ирана сохраняются.

«Но это также мир новых вызовов, в котором изменение климата и отсутствие глобальной безопасности в области здравоохранения наносят тяжелый урон американскому народу, в котором киберугрозы представляют всё большую опасность для нашего общества и в котором враждебное, хищническое руководство Китая представляет собой крупнейшее геополитическое испытание», — привели слова Бернса в издании The Washington Post.

Он рассказал, что в случае его избрания на пост главы ЦРУ ведомство будет формироваться четырьмя главными приоритетами: Китай, технологии, двустороннее сотрудничество США и КНР и кадровый потенциал ЦРУ. Бернс добавил, что эти приоритеты взаимосвязаны.

«И я очень хорошо понимаю, что Китай Си Цзиньпина не лишен собственных проблем и слабостей. Тем не менее растет число областей, в которых Китай Цзиньпина является грозным авторитарным противником — методически укрепляя свои возможности по краже интеллектуальной собственности, подавлению собственного народа, запугиванию своих соседей, расширению своего глобального охвата и усилению влияния в американском обществе», — объяснил Бернс на слушаниях по утверждению своей кандидатуры.

По его мнению, США отличает от России и Китая наличие партнерских отношений и союзов, тогда как РФ и КНР — одинокие крупные державы.

В начале февраля пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден внес на рассмотрение сената кандидатуру бывшего посла Соединенных Штатов в Москве Уильяма Бернса на должность главы ЦРУ.

Бернс был послом США в России в 2005–2008 годах. После этого до 2011 года занимал должность заместителя госсекретаря США. С февраля 2015-го он возглавляет Фонд Карнеги за международный мир. О выдвижении Бернса на пост главы ЦРУ Байден объявил 11 января.