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Промес объяснил возвращение в московский «Спартак»

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Нидерландский полузащитник Квинси Промес, комментируя свой переход из амстердамского клуба «Аякс» в «Спартак», заявил, что намерен набрать физическую форму, играя за московский клуб, и попасть в национальную сборную своей страны на чемпионат Европы. Об этом он рассказал 24 февраля.

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«Хочу снова стать важным для команды футболистом, мне нужно больше игровой практики. В том числе для того, чтобы попасть на чемпионат Европы. Я должен доказать свою готовность, показать свою лучшую форму. Надеюсь, у меня получится этого добиться», — рассказал Промес в интервью «Аяксу», которое было опубликовано на YouTube.

Ранее в этот же день «Аякс» официально объявил о продаже Промеса в «Спартак».

Клубы согласовали комиссию за трансфер в размере €8,5 млн с возможностью увеличения суммы до €11 млн.

Футболист заключит со «Спартаком» полноценный контракт, рассчитанный на 3,5 года, пишет «Газета.ру». Голландец в текущем сезоне провел 19 матчей в составе «Аякса» и забил 6 мячей.

1 февраля газета «Спорт-Экспресс» писала, что «Спартак» договорился с «Аяксом» об аренде Промеса за €500 тыс. Отмечалось, что в дальнейшем красно-белые будут иметь право обязательного выкупа игрока за €9 млн. По данным газеты, зарплата футболиста составит €3,5 млн плюс бонусы.

Позже, 8 февраля, издание сообщило, что «Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по переходу футболиста.

29-летний нидерландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

В августе 2018 года он подписал семилетний контракт с испанским клубом «Севилья», но в 2019-м его перекупил «Аякс».

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