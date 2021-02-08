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ФК «Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по Промесу

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Московский футбольный клуб «Спартак» предложил голландскому «Аяксу» три варианта сделки по переходу нападающего Квинси Промеса. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

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Отмечается, что «Спартак» собирается застраховать свою позицию на предмет возможного уголовного преследования игрока в Нидерландах. В настоящее время идет досудебное разбирательство по инциденту с участием Промеса.

Во-первых, «Спартак» предложил «Аяксу» оплачиваемую аренду с последующим выкупом после окончания сезона. Во-вторых, существует возможность провести трансфер с разбивкой платежей и допускается их прекращение в случае, если Промес будет вынужден вернуться в Нидерланды.

Третий вариант заключается в том, чтобы полностью оплатить трансфер Промеса, однако сохранить возможность возврата ее части, если нападающего также обяжут вернуться в Нидерланды.

По состоянию на 8 февраля, «Спартак» еще не получили ответа, однако в клубе подтвердили, что «Аяксу» предложили три варианта сделки и выразили готовность проявить гибкость в данных переговорах.

В начале февраля тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что если у Промеса не будет проблем с мотивацией, то для российского чемпионата это будет большой трансфер, пишет «Газета.ру».

За московский «Спартак» Промес выступал с 2014 по 2018 год. В составе клуба он стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. В августе 2018 года он подписал семилетний контракт с испанским клубом «Севилья», но в 2019 году его перекупил «Аякс».

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