Эксперт рассказал о новом способе предотвращения киберугроз

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков заявил, что для предотвращения кибератак и киберугроз будет использоваться квантовая коммуникация. Об этом в среду, 24 февраля, он рассказал «РИА Новости».

«Работу над предотвращением кибератак и киберугроз в настоящее время ведут все российские компании, представители и участники этой сферы. Наши коллеги для предотвращения киберпреступлений готовят свои решения. С точки зрения новых подходов мы ведем работу в том числе совместно с РЖД по развитию квантовых коммуникаций», — отметил Кувиков.

По его словам, проблема формирования рынка товаров и услуг на квантовой инфраструктуре стоит достаточно остро. Такая квантовая криптография сможет обеспечить высокий уровень безопасности и снижения вероятности получения засекреченных данных. Кроме того, разработки центра предназначены для использования беспилотного транспорта телемедицины и других технологических девайсов.

«Для решения общей задачи крайне важно объединение всех участников рынка, компаний и экспертов», — заключил он.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил о необходимости выверенной стратегии по борьбе с киберпреступностью. Российский лидер отметил, что в 2020 году только число так называемых наиболее опасных атак на российские информационные порталы, включая ресурсы органов власти и управления, выросли почти в три с половиной раза.

15 февраля руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Следственного комитета РФ Константин Комарда заявлял, что уровень киберпреступности в стране вырос в 20 раз за последние семь лет и продолжает увеличиваться. Он обратил внимание на более агрессивные действия преступников. Также злоумышленники, по его словам, стали тщательнее скрывать свои следы и сохранять анонимность, что сильно осложняет сбор доказательств.