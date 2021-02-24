Футболисты оценили возвращение Промеса в «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал возвращение нападающего Квинси Промеса в московский клуб. Об этом 24 февраля сообщил «Спорт-Экспресс».

«Возвращение Промеса — это усиление для «Спартака», он поможет команде», — уверен спортсмен.

По его словам, он только что узнал о возвращении футболиста. «Промес должен остаться топом, так как вряд ли растерял свои качества», - добавил Комбаров.

Возвращение в Москву форварда «Аякса» оценил и бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков. «Промес — хороший футболист. Думаю, он поможет «Спартаку», — уверен он.

Он поделился планами встретиться с Промесом после возобновления голландским футболистом тренировок.

Ранее в среду нидерландский футбольный клуб «Аякс» официально объявил о продаже Промеса в «Спартак». Клубы согласовали комиссию за трансфер в размере €8,5 млн с возможностью увеличения суммы до €11 млн.

Футболист заключит со «Спартаком» полноценный контракт, рассчитанный на 3,5 года, пишет «Газета.ру». Голландец в текущем сезоне провел 19 матчей в составе «Аякса» и забил 6 мячей.