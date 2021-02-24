Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Постпреда ФРГ при ООН попросили не медлить с визитом в Крым
Политика
Президент Киргизии Жапаров пригласил Путина посетить республику
Политика
Памфилова сообщила о сокращении числа политических партий
Общество
Ростехнадзор оштрафовал проверяющую компанию после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске
Авто
Глава ФАР предложил пересмотреть налог на дорогие авто
Общество
Заболевший COVID-19 Соломин пробудет в больнице до конца недели
Наука
Первую трещину на МКС планируют загерметизировать на следующей неделе
Экономика
Стоимость биткоина вернулась к отметке $50 тыс.
Мир
В Норвегии сочли возможный конфликт с Россией самым страшным для НАТО

Футболисты оценили возвращение Промеса в «Спартак»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал возвращение нападающего Квинси Промеса в московский клуб. Об этом 24 февраля сообщил «Спорт-Экспресс».

Вспомнить всех: «Спартак» проводил Кокорина и ждет Промеса
А ЦСКА разочаровался в своем самом дорогом приобретении прошлого лета

«Возвращение Промеса — это усиление для «Спартака», он поможет команде», — уверен спортсмен.

По его словам, он только что узнал о возвращении футболиста. «Промес должен остаться топом, так как вряд ли растерял свои качества», - добавил Комбаров.

Возвращение в Москву форварда «Аякса» оценил и бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков. «Промес — хороший футболист. Думаю, он поможет «Спартаку», — уверен он.

Он поделился планами встретиться с Промесом после возобновления голландским футболистом тренировок.

Ранее в среду нидерландский футбольный клуб «Аякс» официально объявил о продаже Промеса в «Спартак». Клубы согласовали комиссию за трансфер в размере €8,5 млн с возможностью увеличения суммы до €11 млн.

Футболист заключит со «Спартаком» полноценный контракт, рассчитанный на 3,5 года, пишет «Газета.ру». Голландец в текущем сезоне провел 19 матчей в составе «Аякса» и забил 6 мячей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021