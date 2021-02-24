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В Москве заявили о «сопротивлении» Нидерландов пересмотру налогового соглашения

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Нидерланды пока еще сопротивляются пересмотру соглашения с Россией об избежании двойного налогообложения. Об этом в среду, 24 февраля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с членами Совета Федерации.

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«Президент [России Владимир Путин] поддержал все наши с вами проработки по 15%, мы теперь пять основных зон закрыли, мы внимательно смотрим, куда идут капиталы, Кипр закрыт на сегодня, Мальта. Нидерланды пока сопротивляются, я имею в виду ставку налога 15% на дивиденды. Позиция у нас очень жесткая, вплоть до денонсации [соглашения]», ― отметил он.

Глава кабмина также подчеркнул, что Россия занимает жесткую позицию по этому вопросу, и заверил, что власти потихоньку «наведут порядок».

В конце марта 2020 года российский лидер в обращении к гражданам анонсировал повышение ставки налога на вывод дивидендов за рубеж до 15%.

В августе Минфин РФ предложил Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения — на аналогичных Кипру, Мальте и Люксембургу условиях. По новым договорам, если иностранный резидент по крайней мере один год владеет не менее 15% в российском предприятии и при этом является публичной компанией, чьи акции котируются на бирже, то он платит 5%, а не 15%.

Кроме этого, ряд преференций вплоть до полного освобождения от налога в стране источника доходов предусмотрен для госструктур, банков и эмитентов облигаций. Амстердам ответил на российское предложение отказом.

При этом 10 февраля 2021 года Нидерланды назвали ключевое условие для заключения с РФ налогового соглашения. Подчеркивалось, что Амстердам готов подписать договор с Москвой, если в него будут включены льготы для реального частного голландского бизнеса, инвестирующего в Россию.

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