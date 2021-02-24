Мужчина погиб в ДТП с тремя машинами в Красноярске

Три автомобиля столкнулись на дороге в Красноярске. Один мужчина получил смертельные травмы.

Авария произошла на улице Брянской. По данным Госавтоинспекции, 56-летний водитель автомобиля «ВАЗ» при движении в сторону поселка Солонцы допустил выезд на встречную полосу. Сначала машина столкнулась с «Ладой», а затем задела автомобиль Honda. Об этом сообщает KrasnoyarskMedia.

Смертельные травмы получил водитель «ВАЗа». Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ задержали 37-летнего водителя машины Lexus, который насмерть сбил двух подростков на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Мужчина ехал на иномарке ночью с выключенными фарами. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.