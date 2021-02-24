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Президент Киргизии Жапаров пригласил Путина посетить республику

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Президент Киргизии Садыр Жапаров пригласил российского лидера Владимира Путина посетить Киргизию. Об этом политик заявил 24 февраля в ходе официального визита в Москву, сообщила пресс-служба Кремля.

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«Пользуясь случаем с огромным удовольствием приглашаю вас посетить Кыргызстан с официальным визитом в любое удобное для вас время», — сказал президент Киргизии.

В ответ Путин поблагодарил Жапарова за приглашение.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Россией и Киргизией в области политики, экономики, торговли и культуры.

Путин на встрече с Жапаровым выразил надежду на то, что удастся нормализовать внутриполитическую обстановку в Бишкеке. По его словам, между двумя государствами выстроились не просто теплые отношения, а союзнические, привилегированные.

«И я очень рад тому, что Россия занимает сегодня первое место в торгово-экономических связях вашей страны. Очень надеемся на то, что вам удастся нормализовать внутриполитическую ситуацию», — отметил российский лидер.

Первый зарубежный визит нового президента Киргизии Жапарова в Россию проходит 24-25 февраля. У него состоятся встречи с Путиным, премьер-министром Михаилом Мишустиным, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

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