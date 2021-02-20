Стала известна дата переговоров Путина с новым президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров, который вступил в должность в январе этого года, проведут переговоры в Москве 24 февраля. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что главы государств планируют рассмотреть перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Россией и Киргизией в области политики, экономики, торговли и культуры.

Также Путин и Жапаров намерены обсудить актуальные вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Первые данные о том, что президенты двух стран могут провести переговоры, появились 15 февраля этого года.

Это будет первый зарубежный визит Жапарова со времени избрания на пост главы Киргизии.

Выборы президента Киргизии и референдум по определению формы правления в республике прошли 10 января. Жапаров набрал 79,23% голосов избирателей.

Спустя четыре дня ЦИК Киргизии официально признала Жапарова победителем досрочных выборов главы государства. 21 января он сложил полномочия премьер-министра республики.

Церемония инаугурации прошла 28 января. На нее пригласили более 1 тыс. гостей, предварительно все они сдали ПЦР-тесты на коронавирус.