Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Медведчук назвал санкции СНБО против него «торжеством беззакония»
Авто
Владельцы авто из Великобритании получат до $4 тыс. в случае отказа от машин
Авто
Skoda возобновит выдачу моделей Octavia в России
Наука
Разработчики «Спутника V» сообщили о начале испытаний вакцины с AstraZeneca
Мир
Врач назвал везением быстрое выздоровление Трампа от COVID-19 в 2020 году
Экономика
В Минэнерго России предложили создать механизм регулирования цен на металлы
Общество
В Тамбове возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма
Общество
В Москве открыли памятник Доктору Лизе
Мир
Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Гане

Стала известна дата переговоров Путина с новым президентом Киргизии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров, который вступил в должность в январе этого года, проведут переговоры в Москве 24 февраля. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что главы государств планируют рассмотреть перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Россией и Киргизией в области политики, экономики, торговли и культуры.

С первого тура: почему Садыр Жапаров лидирует на выборах президента Киргизии
После обработки 92% протоколов врио главы республики набирает 79% голосов

Также Путин и Жапаров намерены обсудить актуальные вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Первые данные о том, что президенты двух стран могут провести переговоры, появились 15 февраля этого года.

Это будет первый зарубежный визит Жапарова со времени избрания на пост главы Киргизии.

Выборы президента Киргизии и референдум по определению формы правления в республике прошли 10 января. Жапаров набрал 79,23% голосов избирателей.

Спустя четыре дня ЦИК Киргизии официально признала Жапарова победителем досрочных выборов главы государства. 21 января он сложил полномочия премьер-министра республики.

Церемония инаугурации прошла 28 января. На нее пригласили более 1 тыс. гостей, предварительно все они сдали ПЦР-тесты на коронавирус.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021