Путин назвал терроризм самой опасной угрозой

Президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент самой опасной угрозой является терроризм, борьба с ним идет и на дальних подступах. Об этом глава государства заявил в среду, 24 февраля, на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Мы видим, что уровень глобальных вызовов, таких как терроризм, трансграничная преступность, киберпреступность, не снижается», — отметил президент.

Путин также попросил Федеральную службу безопасности (ФСБ) уделить особое внимание выявлению контактов террористов с зарубежными спецслужбами.

По словам президента, борьба с терроризмом требует прежде всего постоянной собранности и оперативных действий. Он также отметил, что в декабре 2020 года была уничтожена последняя организованная бандгруппа, которая совершала подобные преступления на территории Чечни и Ингушетии.

«В 2020 году было предотвращено 72 преступления террористической направленности, это на четверть больше, чем годом ранее. Это говорит о том, что преступные замыслы в подавляющем большинстве случаев удается вскрывать еще на стадии их подготовки, тем самым сберегая жизнь и здоровье людей», — сказал Путин.

Однако, по его словам, названные цифры свидетельствуют и о том, что террористическая сеть пытается любыми способами восстановить свою активность. Необходимо проанализировать и уметь прогнозировать ситуацию, учитывая идеологию террористов, а также постоянную смену тактики для их финансирования.

Путин отметил, что они также используют специальные пропагандистские приемы и тактики для привлечения молодежи к террористическим группировкам.

Ранее, 18 февраля, правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ уничтожили группу боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Сообщалось, что группа из четырех боевиков охраняла схрон оружия в провинции Хомс. Местонахождение схрона террористы выдали сами: российские беспилотники заметили повышение активности боевиков в этом районе с начала года, в частности подозрительное движение пикапов.

27 января сообщалось о ликвидации банды террористов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В ходе операции было убито пять боевиков.